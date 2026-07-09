Правилата за избор на нов ВСС: Пленумът решава за окончателните критерии

Очаква се днес пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме окончателните правила за избор на членове на новия състав на съвета. По този начин ще стане ясно докога ще се номинират кандидати, колко време ще продължи предизборната кампания и докога ще се представят концепциите на новите членове.

Промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила от 1 юли, предвиждат гласуването да бъде само с хартиени бюлетини, а секциите да бъдат разположени в окръжните съдилища и прокуратури. Само за следователите е предвидено гласуването да бъде по апелативни райони. Изборите за професионалната квота трябва да се проведат най-късно до 17 октомври.