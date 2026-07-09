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Кабинетът ще приеме позицията на България за 21-вия пакет санкции срещу Русия

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Правителството ще приеме днес позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия. Това ще стане на редовното заседание на МС.

Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка със санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка със санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на „Лукойл“.

Междувременно правителството се споразумя с „Литаско“, собственик на активите на „Лукойл“ в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението беше обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни.

#21-ви пакет санкции срещу Русия #премиерът Румен Радев #решение на МС

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