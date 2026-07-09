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Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента

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Политика
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олег невзоров появи среща собственици имоти незаконния град варна
Снимка: Фейсбук
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Бившият шеф на ДАНС Деньо Денев и бившият началник на Териториалната дирекция на Агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол над службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров.

В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив „пране на пари“ и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев. Според бившия шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта, без да посочва мотиви за това.

#Аферата "Баба Алино" #Олег Невзоров #Деньо Денев #Кирил Димов #ДАНС #Варна

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