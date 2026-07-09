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ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа

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Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
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Мачът е тази вечер от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски"

ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа
Снимка: startphoto.bg
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ЦСКА открива участието си на европейската сцена с домакинство на Дери Сити. Двубоят е от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Селекцията на Христо Янев посреща северноирландския тим на Националния стадион "Васил Левски". Двубоят започва в 21:00 ч., а главен съдия на срещата е Висар Кастрати от Косово.

Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 г. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0:6 срещу Сепси и напусна скоропостижно Лига на конференциите. Загубата в първия мач коства треньорската глава на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започват участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купа на България. "Червените" спечелиха трофея след дузпи срещу Локомотив (Пловдив) и изковаха завръщането си на европейската сцена.

До момента ЦСКА се подсили с четирима нови - нападателят Жоел Цварц от Локомотив (Пловдив), Стефано Сенси от Анортозис, Жан-Филип Гбамин от Метц и защитникът Тамиму Уору, който е под наем от Ботев (Враца). Наставникът на "червените" се надява да има на разположение Джеймс Ето'о, който лекуваше контузия и около когото вървят проучвания от страна на БФС дали може да стане национал на България според правилата на ФИФА.

Извън "европейската" група на ЦСКА останаха Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Очаква се скоро клубът от Борисовата градина да се раздели с Лумбард Делова. Извън сметките на Ицо Янев остава беларуският халф Макс Ебонг, който изтърпява наказание. Той обаче ще бъде на линия за реванша след седмица в Северна Ирландия. При краен успех срещу Дери Сити армейците ще се изправят срещу Карабах в следващия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Нуждаем се от подкрепата на нашите фенове. ЦСКА в Европа е нещо специално, а специалното го правят феновете. Призовавам ги да ни подкрепят и да ни бутат напред. Историята на ЦСКА в турнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това ще го кажа на футболистите преди да излязат на терена. Трябва да разберем, че историята е история, а за да сме част от нея трябва да напишем нова. За мен напрежението е привилегия. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред. Това искам аз“, заяви Христо Янев часове преди срещата.

Тимът от Великобритания завърши на второ място в елита на Ейре, където се състезава. През настоящия сезон Дери Сити не върви добре в шампионата, като до момента футболистите на мениджъра Тиърнън Линч са шести в класирането от десет отбора.

В исторически план ЦСКА и Дери Сити вече имат една среща в Лига Европа - през лятото на 2009 г. Тогава армейците водени от Любослав Пенев спечелиха първия мач в София с гол на Иван Стоянов. Реваншът завърши 1:1, като попадението за българския гранд реализира Маркиньос.

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#Дери Сити #ПФК ЦСКА

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