ЦСКА призова феновете за подкрепа преди завръщането си в Европа

"Червените“ проведоха последната си тренировка преди двубоя с Дери Сити и отправиха емоционално послание към привържениците си
ЦСКА отправи емоционален призив към своите привърженици в навечерието на завръщането си на европейската клубна сцена. "Червените“ приемат Дери Сити в първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, а от клуба подчертаха, че подкрепата от трибуните ще бъде ключова.
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"Обратно там, където е нашето място. Обратно на европейската сцена! Предстоят нови европейски битки. Имаме нужда от вашата подкрепа, защото най-силни сме, когато сме заедно. Ще се видим на стадиона! Само ЦСКА!“, написаха от клуба в официалните си канали.
Срещата с ирландския Дери Сити ще бъде първият официален европейски мач на столичния тим след двегодишно отсъствие от клубните турнири на УЕФА. Двубоят е в сряда от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
Междувременно възпитаниците на старши треньора проведоха последната си тренировка преди срещата. Заниманието на клубната база в Панчарево премина при добро настроение и с участието на всички картотекирани футболисти.
От своя страна Дери Сити ще даде официалната си пресконференция от 19:00 часа в зала „Родина“ на Националния стадион, а половин час по-късно ще проведе и последното си занимание преди двубоя, като първите 15 минути от тренировката ще бъдат открити за медиите.