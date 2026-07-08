ЦСКА призова феновете за подкрепа преди завръщането си в Европа

ЦСКА отправи емоционален призив към своите привърженици в навечерието на завръщането си на европейската клубна сцена. "Червените“ приемат Дери Сити в първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, а от клуба подчертаха, че подкрепата от трибуните ще бъде ключова.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)





"Обратно там, където е нашето място. Обратно на европейската сцена! Предстоят нови европейски битки. Имаме нужда от вашата подкрепа, защото най-силни сме, когато сме заедно. Ще се видим на стадиона! Само ЦСКА!“, написаха от клуба в официалните си канали.

Срещата с ирландския Дери Сити ще бъде първият официален европейски мач на столичния тим след двегодишно отсъствие от клубните турнири на УЕФА. Двубоят е в сряда от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Междувременно възпитаниците на старши треньора проведоха последната си тренировка преди срещата. Заниманието на клубната база в Панчарево премина при добро настроение и с участието на всички картотекирани футболисти.

От своя страна Дери Сити ще даде официалната си пресконференция от 19:00 часа в зала „Родина“ на Националния стадион, а половин час по-късно ще проведе и последното си занимание преди двубоя, като първите 15 минути от тренировката ще бъдат открити за медиите.