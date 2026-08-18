БФС наказа Иту за един мач

Футболистът на ЦСКА Каталин Иту получи наказание от един мач за червения картон, който получи в дебюта си за „червените“ при победата с 5:0 над Ботев (Враца) в миналия кръг. Наказанието означава, че полузащитникът ще пропусне гостуването на Локомотив София в следващия кръг.



Ето и всички решения на Дисциплинарна комисия към Българския футболен съюз, касаещи отборите от Първа лига:

5-ти кръг ППФЛ:

С предупреждения – 21 състезатели

Със спиране от състезателни права (ССП) - евро



Каталин Михаи Иту ПФК ЦСКА София – 1 – 160 евро

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

По сезиране на КЕФ за обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

По сезиране на КЕФ за обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.