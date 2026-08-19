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Наско Сираков: Никога не съм се съмнявал в отбора

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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Президентът на Левски остана доволен от видяното срещу АЕК.

Наско Сираков
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на Левски Наско Сираков коментира равенството 0:0 срещу гръцкия шампион АЕК. Легендарният нападател сподели, че дори и „сините“ да не се класират за основната фаза на Шампионската лига, той е изключително горд с представянето на отбора.

„Аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време“, сподели Сираков пред репортери.

„Господ ще реши (на реванша). Ако играем така, аз съм спокоен. Дори и да загубим, ще съм горд от отбора. Сигурен съм, че феновете скоро ще подобрят и този рекорд по посещаемост“, завърши Сираков.

Реваншът в Атина е другата сряда.

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