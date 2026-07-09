Последиците от пожара край Равадиново: Продължава обработката и наблюдението на района

Седмица след пожара в Регионалното депо за отпадъци край Равадиново продължава обработката на засегнатия терен. Огънят възникна в участък, където се намират сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Въпреки че пожарът е локализиран, на място все още има тлеещи огнища, а на терен е разположена специализирана техника.

Регионалното депо обслужва общините Созопол, Приморско и Царево. Към момента основната дейност е свързана със запръстяване на терена, което се извършва със специализирана тежка техника.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев заяви, че пожарът вече може да се счита за изгасен.

„В момента се извършват вторичните дейности по приключване на огнището. На терен е тежка техника, булдозери и камиони, посредством които се правят траншеи, достига се до местата, където трябва да бъде запръстено и съответно с камионите се запръстява.“

Янакиев обясни, че при пожари в депа за битови отпадъци гасенето не приключва само с използването на вода, тъй като е необходимо да се премахне достъпът на кислород до тлеещите участъци.

„Защото в случая, когато горят депо с битов отпадък се образуват газове и самото гасене не е по-конвенционалният метод, само с вода. Трябва да се запръсти, за да може да се отнеме кислорода и да няма реакция след това.“

Засегнати от пожара са две клетки на депото – първа и втора, които вече са били запълнени. На място работи измервателна лаборатория на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, която следи качеството на въздуха.

„Към настоящия момент има и на терен измервателна лаборатория на РИОСВ Бургас, която следи чистотата на въздуха. Към настоящия момент, според показанията на лабораторията, среднодневните норми не надхвърлят това, което е като нива, които са опасни евентуално.“

Кметът очаква запръстяването да приключи в рамките на ден-два, като посочи, че метеорологичните условия също оказват влияние върху работата на техниката.

Кметът изключи версията за умишлен палеж. Според него става дума за небрежност.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.