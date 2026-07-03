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Втори ден гори депото за отпадъци край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Втори ден гори депото за отпадъци край Созопол
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Втори ден продължава гасенето на пожара в депото за отпадъци край созополското село Равадиново. Огънят възникна вчера, а след бързата намеса на екипите на пожарната в Созопол пламъците бяха овладяни.

Заради повторни възпламенявания на тлеещи отпадъци обаче работата по окончателното потушаване продължава. На място остават пожарни екипи, техника и служители на оператора на обекта за оползотворяване на отпадъци.

По информация на кмета на Созопол действията се координират съвместно с кмета на село Равадиново и екипите на пожарната до пълното овладяване на ситуацията.

Още вчера стана ясно, че огънят е възникнал в участък със сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект. След локализирането му тлеещите участъци се обработват с тежка техника, за да се предотврати ново разпалване.

# село Равадиново #втори ден #депо #Созопол #пожар

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