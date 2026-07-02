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Пожар на депо за отпадъци край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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бургас затяга мерките пожари проверки санкции засилен контрол рисковите райони
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Пожар е възникнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево край созополското село Равадиново. В 10:30 часа днес в РИОСВ - Бургас е постъпил сигнал за всамовъзпламеняване на отпадъци на територията на депото, съобщават от МОСВ.

Самозапалването е възникнало около 10:07 часа в участък, на който се намира енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас съобщиха за БНТ, че към момента огънят е локализиран и потушен. На място продължава работата на тежка техника, която засипва с пръст засегнатите участъци, за да се предотврати повторно възпламеняване.

#Созопол #депо за отпадъци #пожар

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