Проблемът с боклука в столицата: Защо казусът може да се задълбочи след 1 юли?

Алекс Христов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Извънредното положение с боклука в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ в София продължава. След като Столичната община избра изпълнител за дългосрочен договор за чистота в Зона 3, където попадат те, районните кметове обявиха, че обществената поръчка за сметопочистване е обжалвана.

Хората в засегнатите квартали вече са свикнали с проблема и казват:

„Като че ли е чисто, но с вътрешен страх, че утре може да се съберат всички боклуци. Със съседа си казваме: знаеш ли, че са го изчистили, сякаш сме играли мач, радвате се: да бе, все едно сме били.“


„Понякога почистват, понякога хич.“

Вече половин година в район „Изгрев“ сами събират битовите отпадъци. Районът разполага с 5 големи камиона и 1 малък и с около 20 души, сред които хора от Пакистан, Индия и Узбекистан.

Делян Георгиев - кмет на район „Изгрев“: „Неприятно е, че поръчката на СО е обжалвана отново, което ни поставя в едно много трудно положение. Защото чисто законово аз, като районен кмет, организирал сам сметопочистването и сметоизвозването, мога да извършвам тази услуга до 1 юли, след това нямам право да го правя, така че трябва да се намеси СО.“

В район „Подуяне“ ситуацията не е по-различна. Съдържанието на контейнерите се събира от Завода за третиране на отпадъци.

Кристиян Христов - кмет на район „Подуяне“: „Положението продължава да бъде критично. Имаме звено за „Чистота“, с решение на СОС беше отпуснато, към днешна дата 5 служители са отпуснати за район „Подуяне“, което е крайно недостатъчно.“

Сигнали за преливащи контейнери получават и в район „Красно село“, където от началото на тази година сметопочистването се извършва от общинското дружество „Софекострой“.

Все още се наблюдават препълнени контейнери, а сред основните проблеми остава изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци.

Цвета Николаева - кмет на район „Красно село“: „В момента е въведен режимът за еднократно изхвърляне, тоест битовият отпадък ежедневно се изхвърля. Влизаме поетапно в нормален ритъм, но това изисква време.“

Живущ: „Определено има какво да се направи, доста често кофите са препълнени и когато духа вятър, той разпилява боклуците. Проблемът е броят на кофите и честота на извозване.“

От Столичната община посочват, че очакват КЗК да образува производство срещу жалбата. Вероятно ще поискат предварително изпълнение, така че да бъде осигурена дълготрайно услугата в засегнатите райони. Надяват се процесът да приключи преди 1 юли.

