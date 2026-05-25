Арестуваните украинци за отвличане остават в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
У нас
дадоха съд съдия окръжен съд варна престъпление против правосъдието
Двамата украински граждани, които бяха арестувани преди дни за отвличане във Варна, остават с мярка „задържане под стража“, съобщиха от Окръжния съд в града.

Мъжете, на 56-годишна възраст, стреляха на 8 май в центъра на Варна, а рикоширал куршум уцели в ръката възрастна жена. След инцидента двамата се укриват в Слънчев бряг, където единият има жилище. След това се отправят към Пловдив. Именно там са задържани от органите на реда и конвоирани до Варна.

Първоначалното обвинение срещу мъжете беше за опит за убийство, но впоследствие разследването установи, че двамата са отвлекли мъж.

За съда съществува реална опасност обвинените украински граждани да извършат престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Основанията за този извод са, че в жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера, като очевидно те могат да се снабдяват с такива. Ако не са в ареста, съществува риск да се опитат да въздействат на свидетелите. С тези мотиви Варненският окръжен съд остави двамата в ареста за постоянно. Мярката подлежи на обжалване.

#Окръжен съд #украинци #Варна

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Композиция с глаголическо „Слово" се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
