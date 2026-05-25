Арестуваните украинци за отвличане остават в ареста

Двамата украински граждани, които бяха арестувани преди дни за отвличане във Варна, остават с мярка „задържане под стража“, съобщиха от Окръжния съд в града.

Мъжете, на 56-годишна възраст, стреляха на 8 май в центъра на Варна, а рикоширал куршум уцели в ръката възрастна жена. След инцидента двамата се укриват в Слънчев бряг, където единият има жилище. След това се отправят към Пловдив. Именно там са задържани от органите на реда и конвоирани до Варна.

Първоначалното обвинение срещу мъжете беше за опит за убийство, но впоследствие разследването установи, че двамата са отвлекли мъж.

За съда съществува реална опасност обвинените украински граждани да извършат престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Основанията за този извод са, че в жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера, като очевидно те могат да се снабдяват с такива. Ако не са в ареста, съществува риск да се опитат да въздействат на свидетелите. С тези мотиви Варненският окръжен съд остави двамата в ареста за постоянно. Мярката подлежи на обжалване.