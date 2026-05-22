Двама украинци са арестувани във Варна заради отвличане и укриване

Двама украинци са задържани за 72 часа във Варна за отвличане на мъж. На 8 май 73-годишна жена беше случайно простреляна в ръката от единия от двамата задържани.

След като са отвлекли мъжа, украинците са се отправили към Слънчев бряг, като по пътя изхвърлят оръжията.