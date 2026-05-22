Двама украинци са арестувани във Варна заради отвличане и укриване

Двама украинци са задържани за 72 часа във Варна за отвличане на мъж. На 8 май 73-годишна жена беше случайно простреляна в ръката от единия от двамата задържани.
След като са отвлекли мъжа, украинците са се отправили към Слънчев бряг, като по пътя изхвърлят оръжията.
старши комисар Цветан Пировски, директор ОД на МВР - Варна: "След провеждане на издирвателни мероприятия, ги засичаме на територията на Областна дирекция - Бургас, куротен комплекс Слънчев бряг. Самите лица по принцип са оттам. На 13-ти се преместват в град Пловдив, в различни квартири, всеки ден сменят квартирата - целта им е да се укрият от съдебното производство... Задържани са лицата. В едно от лицата е намерен друг паспорт, с други имена, пак със същата снимка. Може би са очаквали да напуснат страната. Същите са конвоирани до град Варна."