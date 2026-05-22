От 23 до 27 май ще има придвижване на военна техника по републиканската пътна инфраструктура

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна инфраструктура в периода от 23 до 27 май 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

На 23 и 24 май военнослужещи и военна техника от Въоръжените сили на Турция ще преминат транзитно през територията на нашата страна след участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия.

От 25 до 27 май по републиканската пътна инфраструктура ще преминат личен състав и техника от Въоръжените сили на САЩ.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“.