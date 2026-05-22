БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Общинският съвет в Бургас излезе с декларация в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на „Евровизия 2027“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Общинският съвет в Бургас излезе с декларация в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на „Евровизия 2027“
Слушай новината

Общинският съвет в Бургас излезе с декларация, с която подкрепя идеята градът да бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Според местния парламент Бургас разполага с необходимия капацитет, инфраструктура и опит, за да приеме едно от най-мащабните музикални събития в Европа. В декларацията общинските съветници заявяват категорична подкрепа Бургас да се включи в надпреварата за домакинство на „Евровизия 2027“, след като България получи възможност да организира следващото издание на конкурса.

От Общинския съвет посочват, че градът е модерен, европейски и динамично развиващ се център, който има доказан опит в провеждането на международни културни, музикални и спортни събития. Според тях Бургас многократно е показвал, че може да организира прояви с висока сложност и международен интерес. Сред основните предимства на града в декларацията са посочени модерната транспортна инфраструктура, международното летище, удобните пътни и железопътни връзки, както и достатъчният хотелски и туристически капацитет за настаняване на участници, делегации, журналисти и гости.

Като аргумент в полза на кандидатурата се изтъкват още наличието на многофункционални концертни и събитийни пространства, изградена техническа и комуникационна инфраструктура, опитни екипи в организацията на международни събития, както и добра координация между институциите по отношение на сигурността и обществения ред. Според общинските съветници домакинството на „Евровизия 2027“ би било не само признание за Бургас, но и възможност за по-силно международно популяризиране на България като модерна, гостоприемна и културно активна европейска държава.

В декларацията се обръща внимание и на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. От Общинския съвет смятат, че евентуалното домакинство на „Евровизия 2027“ би било естествено продължение на тази амбиция и важен знак за европейското бъдеще на града като културен център с международно значение. Местният парламент заявява и готовност за институционална подкрепа, координация и партньорство с държавните органи, Българската национална телевизия и всички ангажирани страни за успешната подготовка и реализация на конкурса в Бургас.

В края на декларацията общинските съветници отправят поздравления към Дара и нейния екип за победата на „Евровизия“. Те посочват, че успехът е резултат от талант, труд, постоянство, професионализъм и съвместни усилия, които са прославили България пред милиони зрители в Европа и света. „Бургас е доказал, че може! Бургас е готов да посрещне Европа отново!“, се казва още в позицията на Общинския съвет.

#за домакинство #на града #в подкрепа на кандидатурата #излезе с декларация #общинския съвет #"Евровизия 2027" #в Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
4
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
5
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
6
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Регионални

Километрично задръстване по АМ "Тракия" заради катастрофирал тир (СНИМКИ)
Километрично задръстване по АМ "Тракия" заради катастрофирал тир (СНИМКИ)
Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София
Чете се за: 01:10 мин.
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село 90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
Близо 500 000 автомобила напускат София за празниците около 24 май Близо 500 000 автомобила напускат София за празниците около 24 май
Чете се за: 01:15 мин.
Задържаха шофьор с 3,34 промила алкохол в кръвта Задържаха шофьор с 3,34 промила алкохол в кръвта
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ