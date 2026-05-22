Общинският съвет в Бургас излезе с декларация в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на „Евровизия 2027“

Общинският съвет в Бургас излезе с декларация, с която подкрепя идеята градът да бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Според местния парламент Бургас разполага с необходимия капацитет, инфраструктура и опит, за да приеме едно от най-мащабните музикални събития в Европа. В декларацията общинските съветници заявяват категорична подкрепа Бургас да се включи в надпреварата за домакинство на „Евровизия 2027“, след като България получи възможност да организира следващото издание на конкурса.

От Общинския съвет посочват, че градът е модерен, европейски и динамично развиващ се център, който има доказан опит в провеждането на международни културни, музикални и спортни събития. Според тях Бургас многократно е показвал, че може да организира прояви с висока сложност и международен интерес. Сред основните предимства на града в декларацията са посочени модерната транспортна инфраструктура, международното летище, удобните пътни и железопътни връзки, както и достатъчният хотелски и туристически капацитет за настаняване на участници, делегации, журналисти и гости.

Като аргумент в полза на кандидатурата се изтъкват още наличието на многофункционални концертни и събитийни пространства, изградена техническа и комуникационна инфраструктура, опитни екипи в организацията на международни събития, както и добра координация между институциите по отношение на сигурността и обществения ред. Според общинските съветници домакинството на „Евровизия 2027“ би било не само признание за Бургас, но и възможност за по-силно международно популяризиране на България като модерна, гостоприемна и културно активна европейска държава.

В декларацията се обръща внимание и на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. От Общинския съвет смятат, че евентуалното домакинство на „Евровизия 2027“ би било естествено продължение на тази амбиция и важен знак за европейското бъдеще на града като културен център с международно значение. Местният парламент заявява и готовност за институционална подкрепа, координация и партньорство с държавните органи, Българската национална телевизия и всички ангажирани страни за успешната подготовка и реализация на конкурса в Бургас.

В края на декларацията общинските съветници отправят поздравления към Дара и нейния екип за победата на „Евровизия“. Те посочват, че успехът е резултат от талант, труд, постоянство, професионализъм и съвместни усилия, които са прославили България пред милиони зрители в Европа и света. „Бургас е доказал, че може! Бургас е готов да посрещне Европа отново!“, се казва още в позицията на Общинския съвет.