Близо 500 000 автомобила напускат София за празниците около 24 май

Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат София през почивните дни около 24 май.
Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат магистралите. За безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От "Пътна полиция" ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици.
Инспектор Георги Милев, "Пътна полиция" към ГДНП: "Днес от 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по най-натоварени трасета, а те както обикновено са АМ "Тракия" в посока Бургас, АМ "Хемус" в посока Варна, но до кръговото с път 1-4 и АМ "Струма" в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Утре по същите направления в същите участъци, само че ограниченията ще бъдат от 9 до 14 часа. На 24 май няма да бъдат въвеждат ограничения, но на следващия ще бъдат въведени в часовия диапазон от 12.00 часа до 20.00 часа в посока София."