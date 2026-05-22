На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия

Парламентът възстанови антикорупционната комисия, която е условие за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Комисията е наследник на действащата до началото на годината идентична комисия, която беше закрита от тогавашното мнозинство в парламента, като правомощията бяха прехвърлени на ГДБОП. На този фон в парламента - бурни страсти, свързани с със съдебното решение от вчера за административната санкция срещу Петьо Еврото - свързван с аферата "Осемте джуджета" както и разпореждането да се свали неговата европейска заповед за арест.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Основната цел на настоящия законопроект е създаването наефективен орган за борба с корупцията. Основното му изискване на ПВУ е създаването на политически независим орган, избиран чрез прозрачни и публични процедури."

Елена Нонева, "Прогресивна България": "Когато имаме разследване от страна на този орган, той няма да дублира действията и функциите на други органи в страната, защо? Защото това дава възможност събраната информация, която е класифицирана да бъде обработвана с бързина и оперативност от разследващите инспектори, да има цялостно разследване, което да се извършва от един екип."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ:

- ГЕРБ ще подкрепи ли възстановяването на Антикорупционната комсиия?

- Да, разбира се.

- Защо, след като я закрихте?

Защото беше използвана като бухалка. Надявам се, че всички сме си извлекли поука, опит и няма да е същото. Ако е същото е лошо."

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Запазваме си обаче нашите възражения и скептицизъм относно това комисията за противодействие на корупцията да има разследващи функции. Без реформа, без ефективно действаща и демократично отчетна прокуратура, ние не можем да имаме ефективна борба с корупцията."

Мирослав Иванов, "Продължаваме промяната": "Много бизнесмени, много хора, заемащи важни длъжности ще поискат, колеги от ПБ, вашата протекция и от волята ви, от вашата воля зависи дали този орган ще работи по нов начин, каквито са заявките тук, или ще работи по стария начин."

Петър Петров, "Възраждане": "През последните две години имаме по една осъдителна присъда срещу лица заемащи публични длъжности и това, което в момента се опитвате да поставите като реално възкресите един неработещ орган, няма да доведе до абсолютно никаква борба срещу корупцията."