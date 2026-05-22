Асоциация на овцевъдите: Няколко големи производители диктуват политиките в земеделието

Темата за олигархията в земеделието отново излезе на преден план – според бранша влиянието на няколко големи играчи продължава да изкривява политиките и достъпа до инвестиционни мерки.

Председателят на Асоциацията на овцевъдите и козевъдите Симеон Караколев коментира остро състоянието в Министерството на земеделието и влиянието на големи производители.

Той прави директно обвинение за съществуващи зависимости в сектора.

„Олигархията е факт в министерството. Господин Абровски не е случаен човек. Той не е външен човек за системата. Много добре го знае това нещо. Ако той не го знае, ние сме готови да му ги напомним тези неща.“

Караколев посочва конкретни проблеми при разпределението на средства.

„Мога да дам конкретен пример. Точно заради тази олигархия, заради няколкото големи производители в кавички, които отдавна манипулират политиките на Министерството на земеделието и си влизат в министерските кабинети като в свои, в момента всички фермерски сдружения са извън борда по инвестиционната мярка, така наречената инвестиции в земеделски стопанства.“

Той е убеден, че министър Абровски сам ще се убеди в това и допълва, че проблемът е системен и дългогодишен.

„Това се случи, защото няколкото олигарха, които отдавна управляват, смисъл, кавички управляват политиките на Министерството на земеделието, допринесоха за това кооперативите в България да са на второ място. За какъв приоритет говорим тогава за коопериране?“

Караколев е на мнение, че е нужна промяна , иначе добрите намерения на правителството няма да дадат добър резултат.

„Видяхме какво предлага „Прогресивна България“ подкрепяме това като модели за развитие на българското животновъдство. Без коопериране българското животновъдство е обречено на фалит, то си заминава.“

Според него анализите и стратегиите трябва да се прилагат последователно.

В отговор министър Абровски коментира подготовката на анализи и бъдещите реформи в сектора.

„Когато постъпих като министър, се оказа, че никой дори не беше подготвил обществените поръчки за възлагането на тези анализи. Сега в момента финализираме обществените поръчки, за да могат да бъдат пуснати“, каза земеделският министър Пламен Абровски.

Министърът очерта и по-дългосрочна цел - в програмния период, който ще започне през 2028 година, да има променени схеми и мерки за подпомагане, насочени към развитие на българското производство.

По темата за влиянието на определени икономически интереси, Абровски заяви, че при откриването на събора на овцевъдите ще се запознае подробно с информацията на Караколев.

