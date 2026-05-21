Карлово търси спешно решение за недостига на педиатри в местната болница

Местната власт в Карлово поиска от общопрактикуващите лекари и медиците в Общинския медицински център в града да поемат нощните дружества в Детско отделение на МБАЛ "Д-р Киро Попов". Разказвали сме ви, че отделението страда от хроничен и на моменти дори фатален, недостиг на персонал.

В момента педиатрите в Детско отделение продължават да работят на предела на възможностите си с тежки дежурства и без възможности за отпуски или почивка. Местната власт запретна ръкави в търсене на разрешение, за да не се стигне до закриване на отделението. И поиска съдействие от Медицинския център.

Доньо Тодоров, председател на Общински съвет Карлово: "Самите лекари разбират, че самите трябва да се включат много активно в разрешаването на този проблем. Приоритет са ни педиатър и неонатолог, защото имаме желание да се възстановят и ражданията в АГ-отделението."

В Медицинския център, обаче, кадрите също са недостатъчно. Повечето от лекарите работят и на други места.

Д-р Атанас Юнаков, управител на Медицински център - 1 в Карлово: "Най-младият лекар при нас е на 56 години, повечето са в пенсионна възраст. Това не е дългосрочно решение на проблема. За целта се изискват решения, които не зависят от общината и от мен като редови лекар, а вероятно от министерство, Народно събрание..."

Така пред Местната власт остава единствената алтернатива да търси помощ от държавата. Предстои среща с министъра на здравеопазването. На нея ще бъде поискано студенти, които са държавна поръчка, да подлежат на 3-годишно разпределение в общинските болници.

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово: "По времето на разпределението болниците, които ще работят да поемат тяхната специализация финансово и като възможност бързо да оформят своите специалности. Проблемът в страната може да бъде решен. Действията трябва да бъдат от страна на министъра на здравеопазването с подкрепата на българския парламент."

Местният парламент в Карлово обмисля да предостави общински жилища на лекари, които сключат договор с болницата. Планира се и вариант за ремонт на Инфекциозното отделение в болницата. За целта ще трябват 40 000 евро за ремонт на Инфекциозното отделение. Решение ще бъде взето идната седмица.

Карлово се надява на решителна намеса, за да бъде спасена болницата. Тя обслужва над 65 000 пациенти от 5 общини.