Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Административната реформа не може да се прави на парче. Не може да се прави със залпово действие, трябва да бъде добре обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Това заяви в Пазарджик президентът Илияна Йотова. Тя коментира и държавния бюджет, който предстои да бъде приет, определяйки го като “Мъченическа биография”. Илияна Йотова коментира също разговора между премиерът Румен Радев с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изрази за бърз преглед и отказ от визи от страна на американската държава.

Според президента, реформирането на администрацията е наложително, но трябва да се случи след обществена дискусия.

Илияна Йотова, президент: "Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави със залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията."

За държавния глава мерките срещу високите цени също трябва да се прилагат внимателно.

Илияна Йотова, президент: "Подкрепям този подход на правителството да не излиза първо с фойерверките и с лозунгите и след това всичко да потъва в политическото и публичното пространство и резултат никакъв. Да, този подход може да е по-бавен, но съм сигурна, че ще доведе до по-добри резултати."

Йотова коментира и предложението на кабинета за орязване на разходи в бюджета за тази година.

Илияна Йотова, президент: "Бюджетът, който ще бъде приет до края на 2026 година е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания."

Държавният глава коментира и въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за български граждани, повдигнат при телефонния разговор между румен радев и Доналд Тръмп.

Илияна Йотова, президент: "Много отдавна, а някак не се изпълнява едно много важно условие и това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи."

Президентът смята, че ще се справим отлично с домакинството на Евровизия, тъй като България е показала, че в такива ситуации се мобилизира до краен предел.