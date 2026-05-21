БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
илияна йотова очакваме бързи резултати новото правителство
Снимка: БТА
Слушай новината

Административната реформа не може да се прави на парче. Не може да се прави със залпово действие, трябва да бъде добре обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Това заяви в Пазарджик президентът Илияна Йотова. Тя коментира и държавния бюджет, който предстои да бъде приет, определяйки го като “Мъченическа биография”. Илияна Йотова коментира също разговора между премиерът Румен Радев с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изрази за бърз преглед и отказ от визи от страна на американската държава.

Според президента, реформирането на администрацията е наложително, но трябва да се случи след обществена дискусия.

Илияна Йотова, президент: "Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави със залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията."

За държавния глава мерките срещу високите цени също трябва да се прилагат внимателно.

Илияна Йотова, президент: "Подкрепям този подход на правителството да не излиза първо с фойерверките и с лозунгите и след това всичко да потъва в политическото и публичното пространство и резултат никакъв. Да, този подход може да е по-бавен, но съм сигурна, че ще доведе до по-добри резултати."

Йотова коментира и предложението на кабинета за орязване на разходи в бюджета за тази година.

Илияна Йотова, президент: "Бюджетът, който ще бъде приет до края на 2026 година е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания."

Държавният глава коментира и въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за български граждани, повдигнат при телефонния разговор между румен радев и Доналд Тръмп.

Илияна Йотова, президент: "Много отдавна, а някак не се изпълнява едно много важно условие и това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи."

Президентът смята, че ще се справим отлично с домакинството на Евровизия, тъй като България е показала, че в такива ситуации се мобилизира до краен предел.

#президентът Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
2
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
3
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
4
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
5
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
6
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Политика

Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се срещне с папа Лъв XIV
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се срещне с папа Лъв XIV
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Чете се за: 04:05 мин.
Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите намалиха времето за дуплика, а почивките по време на заседанията ще са не по-малки от 15 минути Депутатите намалиха времето за дуплика, а почивките по време на заседанията ще са не по-малки от 15 минути
Чете се за: 01:55 мин.
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
Министър Пламен Абровски представи приоритетите и актуалното състояние на сектор „Земеделие“ Министър Пламен Абровски представи приоритетите и актуалното състояние на сектор „Земеделие“
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Съдът допусна нов разпит и видеотехническа експертиза по делото...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ