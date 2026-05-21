Министър Пламен Абровски представи приоритетите и актуалното състояние на сектор „Земеделие“

Министър Пламен Абровски представи приоритетите и актуалното състояние на сектор „Земеделие"
Министерството на земеделието и храните подготвя мащабна управленска програма, насочена изцяло към ефективността, реалните резултати и стабилизирането на ключови сектори в земеделието. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при представянето на новия екип от заместник-министри.

В ръководния екип влизат проф. Иван Палигоров, който ще отговаря за горската политика, Красимир Чакъров – с ресор Втори стълб на Общата селскостопанска политика и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г., Янислав Янчев – с отговорност за Първи стълб на ОСП, както и проф. Крум Неделков, който поема сектор „Животновъдство“, държавните помощи и борбата с градушките.

Министър Абровски представи анализ на състоянието, в което поема ведомството, като подчерта, че Министерството на земеделието и храните е сред най-големите и финансово значими институции в страната.

"От 2007 г. насам държавата се е фокусирала основно върху механичното разходване на средства, без реална оценка какво е постигнато с тях. Тази практика трябва да спре", заяви министърът.

По думите му новото ръководство ще постави акцент върху измеримите резултати, ефективното управление на ресурсите и възстановяването на стратегически сектори.

Като едни от най-критичните проблеми министърът посочи състоянието на горския сектор и противопожарната готовност. По данни на Министерството, към момента са изпълнени едва около 50% от планираните противопожарни мерки от страна на Изпълнителната агенция по горите и шестте държавни горски предприятия.

"Останалите мерки трябва да бъдат реализирани в ускорени срокове до края на юни", подчерта Абровски.

Той разкри още, че държавните горски предприятия са приключили 2025 г. със загуба от 11 млн. евро, а тенденцията през първото тримесечие на 2026 г. остава негативна. Министерството подготвя спешен план за финансова стабилизация с цел предприятията да достигнат поне устойчива финансова рамка до края на 2026 г.

Сред водещите акценти в програмата на Земеделското министерство ще бъдат хидромелиорациите и възстановяването на напоителната инфраструктура. Без вода няма земеделие, заяви категорично министърът.

Той съобщи, че с решение на Министерския съвет от 23 април 2026 г. на министерството са върнати за управление четири стратегически язовира – "Огоста", "Тракиец", "Пясъчник" и "Домлян", които досега са били под управлението на Държавната консолидационна компания.

Според Абровски ремонтите по тях практически не са били изпълнявани, а за възстановяването и безопасната им експлоатация ще са необходими около 50 млн. евро, включително 1 млн. евро за проектиране. Министерството вече работи по осигуряването на необходимото финансиране.

Министърът отправи критики и към подготовката за бъдещото прилагане на Общата селскостопанска политика.

"Заварихме частична подготовка, но без ясна национална визия и без реален диалог с браншовите организации", заяви той.

По думите му липсват дори подготвени обществени поръчки за необходимите анализи, а комуникацията със сектора практически е била прекъсната.

Сред основните приоритети на ръководството ще бъдат поземлената реформа, намаляването на административната тежест и стимулирането на кооперативните форми в земеделието. Министерството планира въвеждането на икономически стимули за коопериране между производителите, включително освобождаване от ДДС на доставките в рамките на кооперативите.

Министърът обяви и промени в Българска агенция по безопасност на храните, където за нов изпълнителен директор е назначена проф. Светла Янчева. По думите му контролът във всички сектори ще бъде засилен, а работата на Агенцията ще бъде надградена с нов екип и по-строги механизми за надзор.

Сериозен акцент в изявлението на министъра бяха и загубите по европейските програми. Според данните на Министерството по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. вече са загубени 193,5 млн. евро без националното съфинансиране. Допълнително, по Стратегическия план 2023 - 2027 г. за 2025 г. са загубени още 47,5 млн. евро по правилото N+2.

"Към края на 2025 г. близо 310 млн. евро не са достигнали до земеделските производители", предупреди министърът.

Той допълни, че при настоящите разчети България може да загуби още между 80 и 200 млн. евро през 2026 г., ако не бъдат предприети спешни мерки. Сред вариантите е България да поиска дерогация по правилото N+2 на предстоящото заседание на Съвета на земеделските министри на ЕС.

Министър Абровски съобщи и за забавяне на обществената поръчка за самолетна градозащита, което поставя под риск защитата на земеделските производители в редица райони на страната.

#земеделско министерство #Пламен Абровски #приоритети

