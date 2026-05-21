Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай

Българската шивашка индустрия е на ръба на оцеляването под натиска на евтиния внос от Азия и сриващото се търсене в Европейския съюз. Данните на Националния статистически институт очертават тревожна картина за леката промишленост у нас, където производството на дрехи, обувки и изделия от кожа бележи сериозен спад.

През март производството на дрехи в страната е намаляло с 11% спрямо същия месец на миналата година. По-големият проблем обаче е, че негативната тенденцията продължава вече няколко години след ковид пандемията. Меглена Илиева изработва сценични костюми и бизнесът й е сред сериозно засегнатите.

Меглена Илиева, дизайнер: "20-та година работихме със старозагроската опера, аз ръководех ателието, правеха „Бал с маски“. И вместо премиера на 20 март, ние започнахме да шием маски."

След ковид кризата, азиатските он лайн магазини отнемат клиентите и на малките ателиета, и на големите шивашки цехове.

Меглена Илиева, дизайнер: "Работим с доста балетни школи и в един момент аз забелязвам, че освен нашите костюми те всъщност започнаха да купуват от Китай костюми. Носят ни ги да ги смалим, да ги направим украса допълнително. Китай взима моя пазар."

За потребителите пазаруването от китайските сайтове също е по-удобно, по-бързо и по-изгодно.

"Напоследък стана доста модерно, тъй като цените са много по-евтини от магазините по градовете като цяло и онлайн." "По принцип мисля, че са по-евтини и има доста голямо разнообразие затова." "Пазарувам онлайн, защото цените са по-добри."

Материалите, които използват българските майстори също са внос, тъй като родно производство няма. Цените им обаче бележат 40% ръст. Затова и малките ателиета все по-трудно оцеляват.

Меглена Илиева, дизайнер: "Смятам, че държавата трябва да помисли много сериозно за вноса на материалите и за вноса на продукти, които унищожават нашия продукт."

При производството на кожените обувки и чанти се отчита още по-голям спад - цели 24%.