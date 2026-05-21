
 
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи войната в Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Нова серия дипломатически совалки с посредничеството на Пакистан за слагане на край на конфликта между Съединените щати и Иран и отваряне на Ормузкия проток. Очаква се главнокомандващият на пакистанската армия - фелдмаршал Асим Мунир, да пристигне днес в Техеран. Според агенция Исна, визитата е с цел да се изчистят разликите и да се стигне до официално обявяване на споразумението. Часове по-рано Доналд Тръмп за пореден път повтори, че макар все още да дава шанс на дипломацията, не изключва да нареди нови и по-мощни удари срещу Иран. Какви са последните позиции на Вашингтон и Техеран?

Техеран е получил последното становище на Вашингтон по плана от 14 точки и в момента го разглежда. Това съобщават ирански медии, като цитират говорителя на външното министерство Есмаил Багаи. Но Доналд Тръмп няма да остави иранците да мислят дълго.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Ако мога да предотвратя война, като изчакам няколко дни, и по този начин да спася хора от смърт, мисля, че това е чудесно. Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Готови сме за действие."

Отговорът на Иран дойде в типичния им стил.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Когато се наложи да се бием, ще се бием. Когато се наложи да преговаряме, ще преговаряме."

От Иранската революционна гвардия предупредиха, че ако ударите срещу Ислямската република бъдат подновени, техният отговор този път ще се простира далеч отвъд пределите на Близкия изток. Си Ен Ен съобщава, че Иран е рестартирал частично производството си на дронове по време на вече 6-седмичното примирие.

Според американското издание "Аксиос" и вестник "Уолстрийт джърнъл" Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор за това какви трябва да бъдат следващите стъпки спрямо Иран. Американски представител е казал пред "Аксиос", че Нетаняху е бил "съвсем не на себе си" след разговор по телефона във вторник.

"Уолстрийт Джърнъл" коментира, че спорът разкрива различните интереси на двамата - докато Тръмп настоява за споразумение, за да сложи край на един икономически скъп и непопулярен конфликт, Израел иска продължаване на ударите срещу режима в Техеран, който смята за екзистенциална заплаха.

Засега иранците се радват на крехкото примирие. 110 двойки сключиха граждански брак на обща церемония тази седмица в Техеран. Празненствата бяха организирани в рамките на по-голяма кампания за защита на родината.

Мохамадсалех Хешмати: "Бихме предпочели това да се случваше в по-спокоен период, но няма никакво значение, бяхме решили да се оженим и няма значение какви са обстоятелствата – война, или мир."

Техеранската фондова борса също възобнови търговията. Пазарът остана затворен в продължение на 80 дни, лишавайки инвеститорите от достъп до средствата им в период на засилена икономическа несигурност и нестабилност.

