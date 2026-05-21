Регионалният министър за свлачището край Пампорово: Още е активно, няма да пестим пари за възстановяването на пътя

Свлачището продължава да бъде активно и днес. Не можем да влезем в него. Очевидният проблем е преовлажняване. Обследваме всичко – водоема на ВиК, язовира за изкуствен сняг. Установихме доста проблеми, натрупани през годините назад. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя Пампорово – Смолян.

Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството: „Свлачището е възникнало на 1 май в местност Райковски ливади. Първите признаци са били образувани дълбоки пукнатини на пътя. Добре е, че са взети адекватни мерки и не се стигна до трагичен инцидент. На 14 май се състоя работна среща. Изясниха се част от причините за образуването на това свлачище. Дадени са задачи за нови геоложки проучвания.“

По думите на Шишков ще бъде обследван и язовирът на Пампорово.

„Този път има участък с частен имот. В кадастъра се установи, че има проходимост. Пътят не си е на мястото. Вече се работи, така че да се създаде обходен път. Пътят е общински и ние оказваме помощ с трасиране. Ние не можем да финансираме пряко общински път, можем да окажем помощ, когато кметът я поиска. Ще бъде обследван и язовирът на Пампорово. Специалистите твърдят, че най-малко вероятно е той да е причината, защото е далече. Има насищане на вода в свлачището. Подпочвените води са от 50 сантиметра до 1 метър и 50 сантиметра.“ „Причините са комплексни. Няма общ устройствен план, няма сервитут на водопровода. Дирекция „Национален строителен контрол“ е на проверка в Смолян, за да проверява всички обекти. Интересува ни как са свързани към водопроводната и канализационната мрежа, за да разберем има ли потенциална възможност за течове оттам. Преди ден спряхме водоснабдяването на резервоара за една нощ, за да направим експеримент. Проблемът не е в резервоара. Няма никаква загуба на вода.“

Сградата непосредствено до свлачището има разрешение за строеж, издадено от община Смолян през 2006 г., обясни Шишков.