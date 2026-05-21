Стою Стоев, "Продължаваме промяната": Промените в правилника на Народното събрание ограничават плурализма

Промените в правилника на Народното събрание ограничават възможностите на опозицията да поставя теми и да упражнява контрол върху властта, предупреди заместник-председателят на парламента и депутат от „Продължаваме промяната“ Стою Стоев в предаването "Денят започва". По думите му част от новите текстове могат да отслабят парламентарния дебат, вместо да го направят по-ефективен.

„Мантрата, от която се води до момента от мнозинството, е, че правилата за работа в Народното събрание са били по-добри по време на управлението на "Борисов 3" и предишните кабинети на ГЕРБ, и тези 40, 41, 42, 43, 44-то Народно събрание работят в тези практики, като дори на моменти ги надграждат. Днес продължава работа комисията, с колегите от опозицията водим конструктивен дебат. Не сме саботирали. Напротив – говорили сме какви са проблемите до момента и се опитваме да разберем какви са мотивите на колегите, защото от 40 предложения, които са направили, мотивите им са буквално три изречения.“

Ефектът от новите правила може да е обратен, смята Стоев.

„Истината е следната – с правила поведението на народните представители няма да успеем да го ‘излекуваме’.“ БНТ: А как? Без правила? - Злоупотребата с правилата, която се случваше в минали Народни събрания, народът реши тези парламентарни групи да не ги вкара в парламента този път. Казват - има злоупотреба с процедурите. И аз мисля, че в това Народно събрание започна добре работата. Няма излишни караници, напротив. Дебатира се по текстове, има истински политически дебат, който обаче минава през текстове по законопроекти. А не се води онзи пошъл дебат, който бяхме свидетели години наред. И не мисля, че като налагаме рестриктивни правила, ще подобрим работата чисто автоматично."

ПП и ДБ не са злоупотребявали с времето, подчерта Стоев.

"Ние с ДБ не сме злоупотребявали с времето. Ограничават ни предложенията. Да не можеш да вдигаш важни теми за обществото – това е проблем. Вдигането на теми е изключително трудно, когато трябва да се обединят различни мнения и когато дори отказваш дебата по същество - ти ограничаваш плурализма."

Вижте целия разговор във видеото