БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели...
Чете се за: 03:05 мин.
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент...
Чете се за: 01:07 мин.
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“: Строителството на 7-и и 8-и блок се забавя

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Строителството на новите 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще се забави с поне две години, показват данните на корейската компания, която ще изгражда мощностите. Налага се първо да бъде удължен договорът за инженеринг и консултации на проекта с още 14 месеца, съобщи изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“.

Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: „На този етап имаме изчисления, но тези изчисления се опитваме да ги верифицираме през различни сценарии. Работим активно с новото правителство.“

Киуон Лий, ръководител екип за глобална реализация в „Хюндай“: „Трябва да подобрим техническия дизайн, така че да можем да имаме фиксирана цена за проекта. Това изисква допълнителни проучвания извън първоначалния обхват.“

Не е ясна и стойността на новия консултантски договор. Предишният беше за около 400 млн. евро. От американската компания „Уестингхаус“, които ще доставят и реакторите, напомнят, че българското правителство трябва да получи и нотификация от Европейския съюз, която да разреши инвестиции на държавата в проекта.

Джоел Ийкър, старши вицепрезидент в „Уестингхаус“: „Ние сме подготвили 300 кутии, 12 кубични метра документи, необходими за взимането на лиценз на дизайна. Използвали сме български инженери при промените на дизайна, които включват над 15 000 модификации на оригинала."

Затова и проектът се очаква да се оскъпи допълнително.

Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: „Имаме до момента обещание от експортните банки на Корея, САЩ, включително и на Канада, че те са готови да участват във финансирането на проекта.“

Според новите разчети двата нови блока трябва да са готови до 2037 година.

#„Хюндай“ #„Уестингхаус“ #"АЕЦ - Козлодуй" #7 и 8 блок

Последвайте ни

ТОП 24

По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
1
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
2
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
3
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
4
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
5
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
6
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Азия

Среща Си Дзинпин - Путин: Критики към САЩ, подкрепа за многополюсен свят
Среща Си Дзинпин - Путин: Критики към САЩ, подкрепа за многополюсен свят
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми
Чете се за: 02:57 мин.
Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:05 мин.
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след визитата на Тръмп Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след визитата на Тръмп
Чете се за: 03:20 мин.
Извадиха телата на двама от италианските водолази, загинали на Малдивите Извадиха телата на двама от италианските водолази, загинали на Малдивите
Чете се за: 02:00 мин.
Путин и Си Дзинпин се очаква да обсъдят икономически въпроси и блокадата на Ормузкия проток Путин и Си Дзинпин се очаква да обсъдят икономически въпроси и блокадата на Ормузкия проток
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“ Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
Чете се за: 03:05 мин.
Български футбол
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да роботи с него?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ