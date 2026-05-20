Новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“: Строителството на 7-и и 8-и блок се забавя

Строителството на новите 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще се забави с поне две години, показват данните на корейската компания, която ще изгражда мощностите. Налага се първо да бъде удължен договорът за инженеринг и консултации на проекта с още 14 месеца, съобщи изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“.

Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: „На този етап имаме изчисления, но тези изчисления се опитваме да ги верифицираме през различни сценарии. Работим активно с новото правителство.“ Киуон Лий, ръководител екип за глобална реализация в „Хюндай“: „Трябва да подобрим техническия дизайн, така че да можем да имаме фиксирана цена за проекта. Това изисква допълнителни проучвания извън първоначалния обхват.“

Не е ясна и стойността на новия консултантски договор. Предишният беше за около 400 млн. евро. От американската компания „Уестингхаус“, които ще доставят и реакторите, напомнят, че българското правителство трябва да получи и нотификация от Европейския съюз, която да разреши инвестиции на държавата в проекта.

Джоел Ийкър, старши вицепрезидент в „Уестингхаус“: „Ние сме подготвили 300 кутии, 12 кубични метра документи, необходими за взимането на лиценз на дизайна. Използвали сме български инженери при промените на дизайна, които включват над 15 000 модификации на оригинала."

Затова и проектът се очаква да се оскъпи допълнително.

Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: „Имаме до момента обещание от експортните банки на Корея, САЩ, включително и на Канада, че те са готови да участват във финансирането на проекта.“

Според новите разчети двата нови блока трябва да са готови до 2037 година.