Арсенал отново е шампион на Англия след 22 години

Хиляди фенове на Арсенал заляха улиците на Северен Лондон, за да отпразнуват първата шампионска титла на отбора във Висшата лига от 22 години насам. Еуфорията около стадион „Емирейтс“ продължи до късно през нощта, а празненствата се пренесоха и в ранните часове на следващия ден.

Решаващият момент настъпи след равенството на Манчестър Сити срещу Борнемут, което официално гарантира титлата на възпитаниците на Микел Артета. Играчите на „артилеристите“ проследиха двубоя заедно в клубната база, а последният съдийски сигнал предизвика бурни емоции - прегръдки, танци и скандирания.

Празненствата обаче не останаха само там. В ранните часове на сутринта част от футболистите, сред които Деклан Райс, Букайо Сака и Юриен Тимбер, бяха заснети пред „Емирейтс“, където се присъединиха към феновете, превърнали района в истински празник.

Улиците около стадиона се изпълниха с песни, факли и фойерверки, а радостта беше осезаема след дългото чакане за нова титла. В социалните мрежи Райс символично обобщи момента с думите: „Свърши се.“