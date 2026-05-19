Неймар ще играе за Бразилия на Мондиала

Неймар ще бъде част от националния отбор на Бразилия за Световното първенство което ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада. Това стана факт по време на официалното събитие, на което Карло Анчелоти обяви окончателния състав на тима.

Макар първоначалните прогнози да сочеха, че Неймар ще пропусне Мондиала заради травма, получена в началото на пролетта, новият селекционер на Бразилия Карло Анчелоти все пак го включи в окончателния състав. Решението предизвика истинска еуфория сред привържениците в Рио де Жанейро, където се състоя и официалното представяне на тима.

В отбора попада и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който в момента играе в елита на Англия в Брентфорд. На този фон Жоао Педро и Андрей Сантос са сред звездните имена, които не бяха повикани.