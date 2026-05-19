Локомотив поиска смяна на главния съдия преди финала на Купата на България

Ден преди финала за Купата на България Локомотив (Пловдив) поискаха смяна на главния съдия Мариян Гребенчарски за срещата с ЦСКА. В официалната си позиция „черно-белите“ посочват като повод факта, че в социалните мрежи се са появили публични данни и информации, които пораждат съмнение, че реферът има симпатии към столичният тим.

В декларацията си от ръководството на Локомотив завършват с: „Настоящото становище не представлява лична атака срещу съдията, а израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение още преди първия съдийски сигнал.“