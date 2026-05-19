След победата на DARA: Варна гледа "Bangaranga" партито на входа на Морската градина

Голямо парти, посветено на DARA и историческата ѝ победа на Евровизия, започва в центъра на София. Всички, които желаят, могат да се забавляват на площад „Княз Александър I“ и да празнуват заедно триумфа на българската звезда. В родния град на DARA също споделят еуфорията от победата в Евровизия.

Във Варна хората ще наблюдават на голям екран, разположен на входа на Морската градина, събитието от София и ще могат да се забавляват, да танцуват и да пеят заедно със софиянци и с великолепната ни победителка.

„Познаваме се с Дарина лично, честитим ѝ този успех, който донесе на цялата държава. Все едно пак е 1994г. Всички са много доволни, затова сме дошли тук, на този голям екран, да гледаме това, което се случва в София.“ „Благодарим на DARA, харесваме я, направи ни горди като варненци.“ „Очаквахме го – все пак имахме най-добрата песен.“ „Направи това, което никой друг не е правил досега – спечели Евровизия.“

