Пъстър смок предизвика суматоха на централния пазар в Хасково

Пъстър едър смок предизвика суматоха на централния зеленчуков пазар в Хасково днес преди обяд.

Змията се появила край една от масите и се скрила в отводнителна шахта. Жена подала сигнал на спешния телефон 112, а пожарникарите пристигнаха скоро след това. Повикан бе и херпеторог от терариума в с. Минерални бани.

Наложи се пожарникарите да премахнат решетка на шахтата, след това херпетологът Георги Русев улови без проблем стресираното и безобидно влечуго. Русев обясни, че то не е опасно и ще бъде пуснато на свобода далеч от града.

Смокът се храни с мишки и е полезен, каза още Русев.

Как е попаднала в центъра на града змията не е ясно.