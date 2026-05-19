Петър Петров: Промените в правилника на НС нарушават принципите на парламентарната демокрация

"От “Прогресивна България” са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му. С направените от тях предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация", казва Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията.

Според депутата се орязва парламентарният контрол с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни. Предвижда се да отпадне и 14-дневният срок за отговор до народните представители.

"С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочва Петров. "Със скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар - „от днес за утре“ - в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни", коментира депутатът.

Намалява от седем на три дни срокът в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за „скоростно избиране“ на „правилните кандидати“, без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността, пише още в съобщението.

"Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно с решение на мнозинството на комисията. Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията", заявяват от "Възраждане".

Предвижда се двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, всички процедури - от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

"Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група", пише в позицията.

Занапред председателят на парламента ще може да внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен председателски съвет, отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията, посочва Петър Петров.

Сред предложенията на мнозинството, по думите му, е и премахване на досегашната забрана председателят на парламента едновременно да се изказва и да ръководи обсъждането и гласуването по съответната точка.