БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Петров: Промените в правилника на НС нарушават принципите на парламентарната демокрация

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
провалът преговорите означава избори смята петър петров възраждане
Снимка: БТА
Слушай новината

"От “Прогресивна България” са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му. С направените от тях предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация", казва Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията.

Според депутата се орязва парламентарният контрол с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни. Предвижда се да отпадне и 14-дневният срок за отговор до народните представители.

"С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочва Петров.

"Със скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар - „от днес за утре“ - в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни", коментира депутатът.

Намалява от седем на три дни срокът в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за „скоростно избиране“ на „правилните кандидати“, без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността, пише още в съобщението.

"Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно с решение на мнозинството на комисията. Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията", заявяват от "Възраждане".

Предвижда се двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, всички процедури - от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

"Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група", пише в позицията.

Занапред председателят на парламента ще може да внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен председателски съвет, отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията, посочва Петър Петров.

Сред предложенията на мнозинството, по думите му, е и премахване на досегашната забрана председателят на парламента едновременно да се изказва и да ръководи обсъждането и гласуването по съответната точка.

#правилник на НС # "Възраждане"

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
1
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
2
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
3
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
4
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
5
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
6
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Политика

Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Тома Биков: Управляващите трябва да осигурят пространство на опозицията, независимо с колко са спечелили изборите Тома Биков: Управляващите трябва да осигурят пространство на опозицията, независимо с колко са спечелили изборите
Чете се за: 02:30 мин.
Кабинетът, синдикати и работодатели обсъждат мерките срещу високите цени Кабинетът, синдикати и работодатели обсъждат мерките срещу високите цени
Чете се за: 01:50 мин.
Заради промени в правилника на НС: "Продължаваме Промяната" с критики към управляващите Заради промени в правилника на НС: "Продължаваме Промяната" с критики към управляващите
Чете се за: 01:02 мин.
Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет
Чете се за: 01:40 мин.
Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ