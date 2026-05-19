Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото

Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни в „Денят започва“ председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск, а страната трябва да покаже фискална дисциплина още в първата си година в еврозоната.

Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. По думите му основната цел е дефицитът да бъде върнат под 3%.

„Вчерашните мерки са само началото, това не е краят. Когато предложим бюджет 2026, впоследствие и 2027, ще има доста допълнителни неща. Амбицията ни е, разбира се, дефицитът да бъде вкаран в 3-процентното ограничение. Иначе би било много лош сигнал освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори.“

Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като „лоши“ или „добри“, а като необходими.

„Те са необходимите и нужните в този момент, така че публичните финанси да бъдат поставени под контрол. Защо не анонсираме всичко наведнъж, защото преди всяка мярка трябва да се направи анализ дали е нужна.“

Проданов отхвърли сравненията с политиката на „постната пица“ от кризата през 2009 година.

„Ние предлагаме повече ефективност, оптимизация в бюджетната сфера. Може би една от най-сериозните мерки е, че от 1 септември сме дали указания на всички министерства да редуцират разходите за персонал с 10%, но без да намаляват индивидуални заплати.“

По думите му това ще стане чрез оптимизация и съкращаване на незаети щатове.

„Става със съкращаване първо на незаетите щатове и след това оптимизация по отделните структури във всяко едно ведомство.“

Вижте повече в целия разговор с Константин Проданов.

