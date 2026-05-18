Илияна Йотова след посещението в Баку: Всички ме поздравиха с победата на DARA

Президентът Илияна Йотова също коментира победата на DARA при завръщането си от Азърбайджан.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Аз се връщам от огромен форум в Баку и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже добър ден на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше "Честита победа", честита "bangaranga". Така че бях един от най - щастливите хора на този форум. Така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители от много далечни краища на земното кълбо. Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини."