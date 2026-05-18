Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина

Четири са областните центрове, които се борят за домакинството на "Евровизия" догодина. Столицата София има два терминала на летището, зала "Арена" София с около 12 000 седящи места, но може да побере до 18 000 при концерт. Вторият по големина град у нас - Пловдив, предлага няколко възможности, включително стадионът на Ботев, но там е нужна реконструкция. И Варна, и Бургас, влязоха в надпреварата за песенния конкурс. Дворецът на културата и спорта в морската столица е с капацитет 6 хиляди души, а зала "Арена" Бургас разполага с до 7000 седящи места и възможност да побере близо 15 хиляди души при правостоящ формат.

София е естественият домакин на "Евровизия", смятат от градската управа. И дават пример и с това, че само за денонощие са успели да изградят сцената за DARA утре на площад "Батенберг", която е същата като новогодишната и за която обикновено е нужен месец подготовка.

Ирина Дакова, зам.-кмет „Култура и туризъм“ на Столична община: "Аз не мисля, че трябва да има надпревара, смятам, че спечелването на "Евровизия" е апел към всички нас да бъдем обединени. София е естественият домакин на такова нещо. София е столица и като една столица има вече изградена такава инфраструктура. Всички знаят и предполагат, че ще предложим "Арена" София, аз смея да твърдя, че тя също не е достатъчна и ще бъдат необходими допълнителни неща, допълнителна инфраструктура, изграждане на допълнителни съоръжения, защото мащабът е изключително голям, представете си 30 участници, 30 гримьорни, 30 прес студия. Изнесено студио за 1000 журналисти и допълнителни събития. И смятам, че София е естественият център по отношение на нужната инфраструктура - това е летище София, това е легловата база и изграден с години имидж, който беше доказан и с европейското председателство. Резервацията за 3 нощувки в София за май месец догодина е 1200 евро. Ние сме естественият избор, що се касае за хората, които вече са започнали да "букват" престоя си за "Евровизия" 2027."

Вторият по големина град у нас - Пловдив, също вярва, че може да бъде домакин. Кметът Костадин Димитров допусна и стадионът на Ботев да поеме хилядите зрители, но трябва да се направи реконструкция.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Ако искаме удобства откъм летище и зала, София е фаворит в тази посока, но дотам. Ако искаме град, който е европейска столица на културата, жив град, град, който е най-старият жив град в Европа, Пловдив е доказал в своята история, че е много добър домакин. Имаме няколко възможности - Колодрумът може да се награди, стадион "Ботев" може, има и други алтернативи, не изключвам публично-частно партньорство."

В морската столица ще се свика Консултативният съвет по туризъм. Освен това на следващата сесия на общинския съвет ще бъде гласувано DARA да стане почетен гражданин на Варна.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Първо, Варна е родният град на DARA и третият по големина град, и бих казал най-красивият град в България, така че ние имаме всички основания да претендираме. Освен това Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това може да се случи. Спортната зала е с капацитет 6 хиляди души."

Бургас, откъдето тръгна стартът на Джиро Д'Италия предлага своята "Арена" Бургас, включително 1200 паркоместа. Според кмета именно модерната база, добрата инфраструктура и локацията на града правят Бургас отличен вариант за домакин на конкурса.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Това не е битка между градовете, в никакъв случай, но моето желание е справедливо състезание, за нас е важно България да се представи по най-добрия начин."

И само за сравнение - очакванията за туристически поток за "Евровизия" бяха за над 200 000 души.