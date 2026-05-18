С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна

Часове след победата на DARA във Виена започна подготовката за предстоящото домакинство на България догодина. Във връзка с организацията му тази сутрин генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха среща. В "Денят започва" Милошев заяви, че още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация по домакинството на България за песенния конкурс. И двамата са уверени, че ще се представим пред света по най-добрия начин.

Подготовката на домакинството за песенния конкурс догодина вече започна. Първите срещи и телефонни разговори вече са проведени.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Организацията по един такъв конкурс е страшно трудоемка, включва много хора, включва големи екипи. Най-вероятно отново ще се наложи да привлечем експерти от чужбина, които да ни помагат, както и досега. Така че надявам се, че с голям екип, с мотивиран екип, с екип, който може, знае и е правил това, ще успеем."

Евтим Милошев, министър на културата: "Говорим за организация, която е свързана със самия песенен конкурс, с избора на място, с телевизионната реализация, със сигурността, логистиката, маркетинга и рекламата. Това е моята вътрешна убеденост, че българското домакинство догодина на "Евровизия" ще бъде на нивото, на каквото беше австрийското."

Европейският съюз за радио и телевизия има високи изисквания за провеждането на "Евровизия", а всяка страна, която поема домакинството, трябва да ги покрие, отбеляза в "Денят започва" генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Обществената телевизия ще има подкрепата на институциите, за да го направи.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Всички говорят за българското представяне, за нашия изпълнител DARA. Това е нещо невероятно. България получи една страхотна публичност с участието си на "Евровизия". Смятам, че го направихме по най-добрия начин. Смятам, че това е изключителен бонус за страната ни и това, което можем да направим оттук нататък с домакинството ни е да надградим всичко това, което е постигнато с победата на DARA на финала на "Евровизия"."

Евтим Милошев, министър на културата: "Благодарение на успеха и таланта на това момиче, на DARA, България от зрител се превръща в сцена и това наистина е качествена промяна. Цялата организация преминава през БНТ, които са домакин от гледна точка на структурата, на EBU и т.н., но пак казвам - ангажиментът на държавата е да създаде тази организация и да има много ясно разпределение на отговорностите през институциите, държавните институции и ангажираните структури."

България и БНТ вече имат опит в организирането на песенния конкурс - през 2015 година страната ни беше домакин на детската "Евровизия".

Евтим Милошев, министър на културата: "Този път сме го вървяли, мащабът е много по-голям, но принципите са същите."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Изключително щастлива съм, че БНТ има опит вече с организирането на детската Евровизия и я направи добре. Така, че ние знаем, ние можем, трябва да си повярваме малко повече и ще видите, че нещата ще се случат по най-добрия начин."

С представянето на Дара България напълно заслужено ще бъде домакин на Евровизия, подчерта генералният директор на обществената телевизия.