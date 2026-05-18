След триумфа на "Евровизия": БНТ и Столична община организират открито „Bangaranga“ парти в София
След триумфа на България на „Евровизия 2026“, Столична община и Българската национала телевизия организират открито градско парти.
Събитието ще се проведе утре от 18:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, а от 18:45 БНТ ще предава пряко. Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.
Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“. Сигналът ще бъде подаван и към EBU, откъдето може да бъде използван и през през вътрешния международен видео обмен.