Владимир Димитров, ГДБОП: Измамниците от схемата с хранителни добавки са знаели как и кого да таргетират

проф. Иво Петров: Лекарствата се купуват от аптеката и се препоръчват от лекар, а не от социалните медии и от кол-центрове

Има образувано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арести имаше и в Румъни и в Полша. Схемата е действала години наред:

Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП: "Предполагаме, че схемата е действала от няколко години, дори от повече от 10-15 години и на практика организираната престъпна група чрез изключително агресивна реклама в киберпространството е таргетирала възрастни граждани на Европейския съюз с примамливи предложения за лекарствени средства или продукти, които са насочени в различни направления, като отслабване, различни други здравословни проблеми, сърдечни проблеми, кожни проблеми и така нататък."

Вероятно в престъпната група са участвали десетки граждани на няколко страни в евросъюза. Тя е залагала на агресивна реклама в социалните мрежи, насочена към възрастните хора

Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП: "Измамниците отлично са знаели как да таргетират и кого да таргетират в социалните мрежи, тъй като при създаване на реклама е възможно да бъде избрана възрастовата група на аудиторията, нейните интереси, приблизително естествено, териториалния обхват, където потребителите на тази социална мрежа да видят тази реклама. И рекламата, чрез стресиращи видеа с изкуствен интелект на известни български личности, дали ще са журналисти, дали ще са доктори, дали ще са политици, е отвеждала бъдещите жертви към сайтове, на които е имало обяснение колко този продукт ще им помогне да оправят ставите си, кръста."

Основната производствена база е била на територията на София, в нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Дейността им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към колцентрове, които допълнително са затвърждали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Проблем и факта, че производството на хранителни добавки у нас е на уведомителен режим. Сред известните лица, използвани за реклама на фалшивите добавки е и кардиологът проф. Иво Петров.

проф. Иво Петров, кардиолог: "Това беше една дългоочаквана стъпка, както от колегите специалисти, които очакваха в уж рекламирането на такива фалшиви лекарствени средства, които всъщност не са такива. Това са мними лекарствени средства. Те даже не са и хранителни добавки. Аз подавах сигнал още преди 7-8 години към ГДБОП, към прокуратурата и към множество други институции, както и колегите, които бяха въвлечени. Тоест не само аз бях въвлечен с фалшива реклама на несъществуващи вълшебни средства, които едва ли не изчистват съдовете, оправят кръвното налягане, не е нужно да взимате така наречената химия. Един от съветите е да се спре класическата терапия, която за много голяма част от хората може да бъде фатална. Особено такива със сърдечно-съдови проблеми. И точно това е голямото послание. Лекарствата, истинските медицински средства се купуват от аптеката и се препоръчват от лекар, а не от социалните медии и от кол-центрове."

Схемата е донесла печалба от над 200 милиноа евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация.

