Задържаха турски гражданин, превозвал 15 чужденци с лодка край Синеморец

Районната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа турски гражданин, обвинен в незаконно превеждане на 15 чужденци през българската морска граница с моторна лодка.

По данни на прокуратурата, на 15 май 2026 г. обвиняемият е транспортирал граждани на Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия от турски териториални води към българска територия. Лодката е била засечена в Черно море – на около 10 морски мили източно от Синеморец и на около 5 морски мили северно от морската граница с Турция.

Плавателният съд е бил установен и задържан от служители на "Гранична полиция".

Срещу турския гражданин е повдигнато обвинение по чл. 280 от Наказателния кодекс за противозаконно превеждане на лица през границата с използване на моторно превозно средство. От прокуратурата съобщиха, че предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.