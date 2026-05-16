Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” на Витоша

Откриха тяло в района на хижа „Рудничар” на Витоша. Тялото е на турист, потвърдиха за БНТ от СДВР. Текат огледи на мястото.

Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.36 ч. В 14.15 ч. линейката е пристигнала на мястото. Откритият мъж е 35-годишен. Обезобразен, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта му.

Образувано е досъдебно производство.

От Планинската спасителна служба заявиха за БНТ, че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, каквато информация се появи. Директорът на парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова също коментира, че няма потвърждение, че става дума за нападение от мечка. Огледите на място все още продължават.

От СДВР съобщиха за „По света и у нас“, че самоличността на жертвата все още не е потвърдена. Разследването продължава.