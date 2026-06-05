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400 кг марихуана с високо качество откриха в тайник на камион на "Дунав мост"

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Служители на ГДБОП са задържали петима българи и гражданин на Хондурас

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Дрога за 4,1 милиона евро е задържана на "Дунав мост" при Русе. 400 килограма марихуана с високо качество е открита в тайник на товарен автомобил, пътуващ от Испания към Турция. Служители на ГДБОП са задържали петима българи и гражданин на Хондурас.

Първоначално в организираната престъпна група са били трима професионални шофьори от Монтана и Плевен, които нелегално транспортирали мигранти към Централна Европа в специално изработен тайник. На по-късен етап към тях се присъединява 56-годишен мъж от Петрич, който им предлага наркосделка.

Радослав Градев, окръжен прокурор: "Лицата в рамките на два месеца успели да извършат няколко курса."

Докато камионът не бил спрян за проверка на 2 юни на граничния пункт "Дунав мост". В тайника, освен чужди задгранични паспорти, митничарите и служителите на ГДБОП открили 80 кашона с висококачествена марихуана. За да се опази стоката, в камиона са били монтирани заглушаващи устройства, както и GPS-тракер.

Радослав Градев, окръжен прокурор: "Ако случайно пратката бъде отклонена в неправилна посока, да има информация за нейното точно местонахождение."

В хода на разследването е задържан и мъжът от Петрич, на когото е повдигнато обвинение за подбудителство. Двамата шофьори ще отговарят пред съда за съучастие в контрабанда, съхранение на дрога без надлежно разрешително и участие в организирана престъпна група. Другите трима мъже са обвинени в помагачество.

# ГДБОП #марихуана #Дунав мост #наркотици

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