Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав мост"

Дрога за 4 милиона евро задържаха в Русе. При проверка на товарен автомобил на граничния пункт "Дунав мост" служители на ГДБОП са открили 400 кг марихуана, разпределени в 80 кашона, укрити в тайник.

Арестувани за контрабандния канал са петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и гражданин на Хондурас.

В хода на разследването е установено, че групата е превозвала мигранти от България за Испания, а от Испания е пренасяла марихуана. От 2025 г. досега са извършили 6 такива курса. Част от наркотиците са били предназначени за Турция.

Трима от участниците, както и мъжът от Хондурас са криминално проявени. Окръжната прокуратура в Русе е повдигнала обвинения на всеки един от групата.