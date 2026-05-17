DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон

Всички знаем имената им и с удоволствие си припяваме хитовете им. "Евровизия" е проправила пътя към славата на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон. БНТ припомня историята на някои от най-успешните изпълнители, за които може би не всеки знае, че са достигнали до широката публика именно благодарение на победа в песенния конкурс.

Обожавани, легендарни, истински икони. Каквото и да бъде казано за ABBA, ще е малко. Шведската сензация си подпечатва билета към световната слава с победа на "Евровизия" през 1974 г. с емблематичната си песен "Waterloo".

Най-прочутите победители в конкурса не само в своето десетилетие, но и през следващите няколко - ABBA яхват вълната на успеха и издават няколко албума заедно. Макар в началото на 80-те да се разпадат и до днес музиката им е обожавана от милиони.

Далеч по-малко известно е участието на канадската певица Селин Дион на "Евровизия". През 1988 г. тя завоюва първото място, представяйки Швейцария. Победа, която дава тласък на бляскавата ѝ кариера, включваща множество награди "Грами", препълнени концертни зали и най-разпознаваемият ѝ хит - песента към филма "Титаник". Заради тежко заболяване, в последните години Селин Дион се оттегли от сцената, но сега ѝ предстоят няколко концерта в Париж.

Дръзки, изпълнени с енергия, истински рок-звезди, които още в 20-те си години доказаха, че още се раждат артисти, които могат да накарат публиката да пее с цяло гърло. Италианците от Манескин. Пътят към славата им започва като ученици, когато свирят по улиците на Рим. Следва участие в популярно музикално риалити предаване, а после и победа в Санремо. Със своята "Zitti e buoni" завладяха сцената на "Евровизия" през 2021 г. Последваха няколко години на турнета по цял свят, в които нямаше нито едно свободно място в залите и стадионите. Впечатлиха дори Анджелина Джоли, която пя заедно с 80-хилядната публика на концерт в италианската столица. Днес вокалистът Дамиано Давид се радва и на успешна солова кариера, но обещанието на Манескин е да продължават да творят заедно.

2019 беше годината на Дънкан Лорънс от Нидерландия. А дори хората, които не знаят нито една друга негова песен, със сигурност са чували баладата "Arcade", с която той спечели конкурса и която вече няколко години е сред най-използваните музикални фрази в социалните мрежи.

Швеция - една от страните, които доминират сцената на "Евровизия" през 70-годишната история на конкурса. И Лорийн, която се окичи с победата през 2012 г. с "Euphoria", само за да се завърне 11 години по-късно, за да спечели отново - този път с "Tattoo". Шведската певица и до днес оглявява класациите и е сред най-слушаните изпълнители в музикалните платформи.

