Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет

Целта е проектът да бъде реализиран в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони

Снимка: Министерство на транспорта
Държавата, институциите и изпълнителите трябва да работят в пълна координация, за да осигурим бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на координационна среща за проекта за широколентова свързаност, съобщиха от ведомството.

Беше подготвен план с конкретни мерки, отговорности и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проектът да бъде реализиран в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната.

„По препоръка на министър-председателя извършваме преглед на всички стратегически проекти, включително тези с европейско финансиране. Проектът за високоскоростна свързаност е най-голямата инвестиция в цифрова инфраструктура у нас и трябва да бъде реализиран успешно“, заяви министър Пеев.

В срещата участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция „Електронно управление“, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и мобилните оператори, които изпълняват дейностите по проекта.

Министър Пеев ще постави част от въпросите и пред свои колеги в Министерския съвет, за да бъде осигурено максимално съдействие за успешното приключване на проекта в предвидените срокове.

