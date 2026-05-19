Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие

С голяма част от вас се познаваме повече от 20 години което вярвам ще добра основа за ползотворната ни работа. Оттук насетне убеден съм, че заедно можем да постигнем решения които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

"Разчитам от ваша страна на конструктивен тон и на взаимно уважение дори когато сме на различни позиции. Всъщност най-вече тогава често тристранния диалог се възприема като пространство за високо напрежение, но като свалим градуса на емоциите. Всички имаме една и съща цел да постигнем единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие", каза Донев.

"Предстои да разгледаме законопроекти на народни представители, които предлагат решения на проблеми с изпуснатите цени. Освен това, председателят на временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание е изпратил искане до НСТС за становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона на събирането на приходите, извършването на разходи през 2026 година до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, Закона на държавното обществено осигуряване за 2026 година и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 година", допълни финансовият министър.