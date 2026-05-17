Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично

Пулев заяви, че има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула

Състоянието на фиска е абсолютно критично и финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в студиото на "Неделя 150"."

"Знам, че ще предстои болезнена административна реформа и да се оптимизират разходите във всеки един компонент. Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор "време", и болезнените решения трябва да се вземат още тази година", заяви още Пулев.

Според Александър Пулев, в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула. И твърди, че "сега има пазарна аномалия и българският потребител плаща 3 пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост, по-висока на база на нормите":

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Изнесена информация показва, че веригите залага до 130 % надценка при нормална 30%. 3 пъти по-високи цени в сравнение със същите храни в Европа. Не сме във война с веригите а с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички, не искаме социално отговорна дейност от веригите, искаме да не слагат 2 пъти по-високи цени и отношението към българите да е същото каквото е към собствените им акционери. Дефинирали сме 33 нелоялни търговски практики и българските производители са в сърцето на нашата инициатива."

Вицепремиерът съобщи и за създаване на ново звено с контролни и регулаторни органи за координация, а целта е да бъдат подкрепени мощно родните производители и потребители.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Това звено ще координира и ще очаквам от тях резултати всяка седмица. Бил съм мениджър в частния сектор и знам, че първо се прави конструкция с участие от всички заинтересовани страни. Другото направление в това звено е център за компетентност и всяка седмица ще се изчислява справедлива пазарна цена. Тя не е задължителна, но ще показва какви са цените при липсата на спекула с нормална надценка, като в Европа 25 – 30% и липса на нелоялна търговска практика."

Пулев бе категоричен, че ще изискват информация, отчетност и прозрачност и "държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител":

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията:"Да кажем на веригите, че трябва да спазват правилата – бизнес империя в модерната търговия консолидира оборот 5 млрд. евро на година, а санкция 10% от оборота ще има силен дисциплиниращ ефект. Смятам, че това ще промени цялостната картина на пазара."

Пулев припомни и че по време на изслушване в Комисията по бюджет и финанси е настоял да бъде ускорена съдебната реформа, за да може да се видят резултати от усилията на изпълнителната власт.

"Ние не искаме изкривяване на пазара, а премахване на пазарните аномалии. Нашата цел е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца, говорим за краткосрочен ефект", допълни вицепремиерът.

