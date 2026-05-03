Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско

Производители отчитат до 100% загуби след рязко застудяване

Пореден ден с жълт код за ниски сутрешни температури и слани в Югозападна България постави под сериозен риск овощните насаждения в региона. Рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села, където традиционно се отглеждат едни от най-качествените плодове в страната.

Основният въпрос, който тревожи както производителите, така и потребителите, е дали прогнозите на синоптиците са се оправдали и какви са реалните щети върху реколтата. След сланите вчера сутринта в един от черешовите масиви в Кюстендилско почти няма нито едно оцеляло плодче. Всичко е попарено от студа и започва да загнива. Производителите казват, че само след няколко дни тези плодове ще опадат от дърветата.

Въпреки слънчевото време през деня, надеждите за добра реколта бързо се изпаряват. Очакванията на местните производители са песимистични, а щетите – видими още с просто око.

Любомир Димитров, стопанин с близо 100 декара черешови градини, потвърждава тежката картина:

"Оцелели плодове… има единични бройки по дърветата, но като цяло загубите в района са на 100%. За втора поредна година се случва такова бедствие."

По думите му, ситуацията тази година може да се окаже дори по-тежка заради липсата на застраховки:

"Повечето производители нямат застраховки. Това означава, че дори и да има компенсации, те ще са значително по-ниски – вероятно с около 50% по-малко."

Освен загубата на реколтата, стопаните са направили сериозни инвестиции, които няма да могат да възстановят:

"Разходите са ясни – около 3000 евро на хектар за обработки, пръскане, резитба и всички дейности. А накрая най-вероятно няма да реализираме нито килограм продукция."

Сланите са засегнали не само черешите, но и други овощни култури:

"Няма разлика между сортовете – ранни или късни. Засегнати са и ябълки, круши, сливи. Всичко е унищожено."

След две поредни години много от производителите обмислят да се откажат от овощарството:

"Бяхме оптимисти, но вече меракът си отива в земята. В общи линии приключваме."

В отговор на кризисната ситуация, кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов организира среща между земеделски производители и представители на институции, включително и Държавен фонд "Земеделие", Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата.

Ако не бъдат намерени ефективни решения – както финансови, така и технологични – регионът може да загуби едно от най-емблематичните си производства.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова от Невестино

