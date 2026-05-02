Принцеса Шарлот навърши 11 години

Британската принцеса Шарлот, трета по линия на наследяване на престола, стана на 11 години.

Принцът и принцесата на Уелс отбелязаха рождения ден на дъщеря си в пост в социалните мрежи, който събра хиляди честитки. Шарлот е второто дете на принц Уилям и принцеса Катрин, както и внучка на настоящия крал Чарлз Трети и покойната принцеса Даяна. Шарлот има по-голям брат – принц Джордж, а най-младият член на семейството е принц Луи.

Уилям и Катрин, принц и принцеса на Уелс, отпразнуваха тази сряда 15 години от сватбата си, а в края на месец април най-малкият им син стана на 8 години.