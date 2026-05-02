Разкриха телефонна измама в София

Нова схема за телефонни измами със заплахи разкриха от столичното Трето районно управление и Софийската районна прокуратура. Само за два дни извършителите са установени и задържани.

Схемата започва по познатия модел – обаждане с искане за съдействие на полицията за разкриване на престъпници. Разликата идва в следващия етап – извършителите преминават към директни заплахи, че ако парите не бъдат предадени незабавно, ще последват сериозни последствия.

По данни на разследващите през първите четири месеца на миналата година в София са регистрирани 10 телефонни измами, а за цялата 2025 г. в страната те са над 380.

За периода януари – април тази година се отчита близо 60% спад на този вид престъпления. В същото време с над 50% са се увеличили влезлите в сила осъдителни присъди, като голяма част от тях са по дела за измами, извършени през предходни години, тъй като делата продължават по-дълго.

Преди седмица 64-годишна жена получава обаждане на мобилния си телефон.

комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление – СДВР: „Мъж, който се е представил за полицейски служител със званието инспектор и имена Калин Георгиев от Окръжно управление на МВР.“

Мнимият полицай обяснява на жената, че е попаднала в списък с хора, които предстои да бъдат изнудвани, и че трябва да съдейства на полицията за залавяне на престъпниците.

Няколко часа по-късно следват нови две обаждания – от мъж и жена, които я заплашват, че ако не предаде 50 000 евро, ще ѝ се случи нещо лошо.

Жертвата живее в населено място край столицата и дори ѝ е било препоръчано конкретно такси, с което да стигне до София и да предаде сумата.

комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление - СДВР: „След това отново ѝ се обажда мъжът, представящ се за полицай, който ѝ казва, че за да съдейства на разследването, трябва да предаде сума, максимално близка до исканата. Дори ѝ посочват, че знаят, че живее извън София и ѝ дават телефон на такси, с което да пристигне в столицата и да предаде парите.“

Жената събира 31 000 евро и 2000 лева. На следващия ден отново получава обаждане, уговаря среща и предава сумата в сак.

Часове по-късно тя се усъмнява и подава сигнал в столичното Трето районно управление.

комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление - СДВР: „Незабавно излязохме на терен и за кратко време успяхме да установим част от лицата и да ги задържим. Най-важното е, че успяхме да намерим абсолютно всички пари.“

Полицията задържа двама мъже, които са получили парите. Част от сумата е открита скрита в чорапи и маратонки на единия от тях. Арестуван е и шофьорът, който е превозил жената до София и впоследствие е съдействал на разследването.

Николай Николаев, прокурор в Софийска районна прокуратура: „Двамата са привлечени като обвиняеми за измама и са задържани за срок до 72 часа с оглед искане за постоянна мярка "задържане под стража".

Разследващите проследяват телефонните обаждания и стигат до по-високо ниво на схемата.

Николай Николаев, прокурор в Софийска районна прокуратура: „Става дума за добре позната схема – обаждания от чужбина, в случая от територията на Румъния, където няма строг режим на регистрация на сим-карти, което затруднява разследването.“

Сумата от 31 000 евро и 2000 лева ще бъде върната на пострадалата жена.