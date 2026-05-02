Фалит на авиокомпания в САЩ

Американската нискобюджетна авиокомпания "Спирит Еърлайнз" обяви, че прекратява дейността си, след като не успя да си осигури спасителен пояс от 500 милиона долара от администрацията на президента Тръмп. Случаят е първи по рода си с голям американски превозвач от десетилетия.

"Спирит Еърлайнз" изпитваше сериозни финансови затруднения и последният удар дойде от поскъпването на авиационното гориво. От своя страна европейските авиокомпании са изправени пред несигурност преди летния сезон в контекста на прекъснати доставки на енергия през Ормузкия проток.

Spirit Airlines е една от първите нискобюджетни компании на американския пазар и деветата в страната по брой на пасажерите – 28 милиона между февруари миналата година и януари тази година.

През април президентът Тръмп допусна изкупуване от държавата за спасяване на 17 хиляди работни места, но планът се провали. От години компанията страдаше от свръхкапацитет, поскъпването на труда и натиск от конкуренцията, довели до загуби от близо 6 милиарда долара за последните пет години.

Компанията обяви излизане от банкрут дни преди началото на войната в Иран, но последната капка дойде от последвалото поскъпване на керосина. Американските нискобюджетни авиокомпании искат държавна помощ от 2,5 милиарда долара.

Шон Дъфи – министър на транспорта на САЩ: Не мисля, че на този етап това е необходимо, те имат достъп до пари в наличност.

Министърът препоръча привличане на средства от частния сектор.

Шон Дъфи – министър на транспорта на САЩ: "След днешния ден ще имаме по-силен конкурентен пазар в нашата авиоиндустрия. Ще продължим да следим цените и доставките на авиационно гориво и занапред ще вземаме най-добрите решения."

Авиационното гориво поскъпна повече от два пъти от началото на войната в Иран и е във все по-оскъдни количества. Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа може да изпита недостиг на керосин до началото на юни.

Пътници казват:

Почти сме се отказали от полета си, защото се страхувам, че няма да мога да се върна от Шри Ланка в Белгия.

Пътуваме до Сицилия през септември и не се надявам този полет да се запази.

Европейските авиокомпании отменят хиляди полети през лятото, за да намалят разходите. Чуха се предупреждения за риск от фалити. Търсенето на пътувания за лятото в Европа остава силно, но може да се стигне до промяна в предпочитаните дестинации.

Ерик Дресин – експерт по туризъм: "Въпросът е кои дестинации ще загубят и кои ще спечелят и какви ваканции ще предпочетат хората тази година – по-кратки ваканции или може би по-локални."

Европейската комисия обеща координирани действия за гарантиране на доставките на авиационно гориво, но експерти посочват, че цените няма да паднат незабавно при край на войната.

Джейми Шей – наблюдател: "Може да отнеме осем месеца на пазара да се върне към предишното равновесие и настоящата ситуация вероятно ще се запази известно време."

Испанското правителство призова към ранни резервации на полети, за да се избегне евентуално поскъпване в разгара на лятото. Авиационният сектор влива повече от 100 милиарда евро годишно в европейската икономика. Трайно нарушаване на снабдяването с гориво може да окаже сериозно влияние върху финансовото здраве на авиокомпаниите, летищата и регионите, които силно зависят от приходите от туризъм.